Купить сплит систему в Краснодаре

Вы желаете купить сплит систему в Краснодаре, но не хотите тратить время на поиски мастеров по установке и платить им неприлично много? В таком случае вы попали в нужное место! Магазин «Сплит 24» предлагает приобрести бытовые кондиционеры по самым выгодным ценам, при этом воспользоваться профессиональной услугой монтажа данного оборудования. Как видите, монтаж кондиционеров – работа трудоемкая (нужно учесть много дополнительных нюансов и требований). Поэтому только специалист сможет выбрать оптимальное место для установки и сделать все работы квалифицированно, не повредив целостность системы.

Безусловно, прежде чем установить климатическую технику, ее необходимо купить. У нас есть варианты на любой вкус и цвет: это могут быть настенные, напольно-потолочные, канальные, кассетные, мульти-сплит системы и мобильные моноблоки. Изучив каталог кондиционеров, вы можете подобрать то, что нужно именно вам. Наши менеджеры – ваши верные помощники в этом нелегком деле все 24 часа.

Выбор сделан? Теперь по праву актуальной услугой является установка сплит систем в Краснодаре. Этим и занимаются наши опытные специалисты.

Многие люди на монтажных работах желают сэкономить деньги. Поэтому и задумываются, возможна ли сплит установка бесплатно? При условии, что вы установите ее самостоятельно – да. Но обязательно нужно учесть, что при монтаже и установке необходимо все делать в соответствии с техническими условиями, иначе ваша даже только что купленная техника может выйти из строя. А это, как правило, влечет за собой за собой дополнительные денежные растраты (вложения).

Команда профессионалов-установщиков

Наша команда профессионалов-установщиков готова помочь вам в борьбе с летней жарой в любое удобное для вас время. Режим работы монтажников «Сплит 24» в пик сезона – круглосуточный, без выходных и перерывов. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки мы готовы заниматься установкой сплит систем, чтобы вы смогли как можно скорее почувствовать прелесть прохладного воздуха.

Однако стоит отметить некоторые нюансы заказа услуги Круглосуточная установка кондиционеров:

На установку сплит в ночное время следует записываться заранее. Так мы сможем рассчитать свои силы, распланировать график работы, подготовить бригаду и оборудование. Сообщите нам о своем желании встретить нас ночью хотя бы за пару дней до нужной даты, и наши ребята обязательно примчат в любую точку Краснодара для установки сплит после захода летнего солнца. Стоимость монтажа в позднее вечернее время немного выше, чем если бы он осуществлялся днем. Заложите для этого в свой бюджет еще 2 тыс. руб. Именно на такую сумму увеличивается установка кондиционера цена в ночное время. Однако зачастую все же владельцам эта сумма не бьет по карману, а в другие часы им неудобно или даже невозможно принять нашу команду. После 22.00 возможен монтаж климатической техники только в частном доме, на даче, в нежилом помещении за городом – там, где проводящиеся работы не помешают мирно спящим соседям. Да и кому нужны проблемы с законом? Наш оператор будет онлайн круглосуточно только 2 месяца в году – в июле и августе. Именно на это время приходится пик сезона. Звоните, записывайтесь, спрашивайте! Оператор в силах решить множество вопросов.

Все эти нюансы обязательно стоить учесть при покупке сплит системы с установкой. Так вы сможете избежать неприятных казусов. Зато сколько преимуществ имеет предоставляемая нами услуга по круглосуточному монтажу! Просто купите сплит системы в Краснодаре и ощутите все прелести нашей службы, осуществляющей работы в режиме «нон-стоп».

Мы предлагаем вам альтернативу – купить сплит систему с установкой недорого. Вы просто оставляете заявку в нашем онлайн-магазине, а вам дают полноценные ответы на все интересующие вас вопросы, в том числе и такой, какова на установку кондиционера цена.

7 лучших кондиционеров прогноз на 2020

Летом большинство покупателей осуществляет выбор кондиционеров по бренду и мощности – их утомила жара, и хочется свежести срочно и надолго. Когда же температурный режим нормализуется, то рейтинг кондиционеров учитывает множество параметров, среди которых лидируют бесшумность и многофункциональность. Причем предпочтительной оказывается бесшумность как внутреннего, так и наружного блоков, потому что недовольные соседи не способствуют формированию благополучного домашнего микроклимата.

Представляем вашему вниманию 7 лучших кондиционеров для квартиры и дома:

Тихие сплиты Mitsubishi

1. На первом месте в этом рейтинге «японцы»: производителям кондиционеров Mitsubishi Electric удалось создать агрегат с шумовым пределом до 19 дБ и экономичным потреблением электроэнергии. Это климатическое оборудование практически бесшумно и не помешает самому чуткому сну. При множестве функциональных режимов и дополнительных опций техника отличается простотой в управлении и эксплуатации, а разборной корпус позволяет самостоятельно чистить ее в случае необходимости. Хотя необходимость настанет не скоро – встроенный полноразмерный антиоксидантный фильтр с антиаллергенной вставкой имеет срок эксплуатации около 9 лет.

Бесшумные сплит-системы Electrolux

2.Второе место заслуженно занимают лучшие кондиционеры инверторного типа из линейки Electrolux. Уровень шума до 22 дБ, издаваемый этими устройствами, сопоставим с шумом лесной листвы и оказывает убаюкивающее действие на малышей. Для детской комнаты особенно важно поддержание постоянной температуры и влажности воздуха, очищение его от пылевых и бактериальных включений – это идеальные условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка.

Самые бесшумные кондиционеры Hisense

3. Hisense серии NEO Classic A – это настоящий кондиционер года в линейке данного производителя. При шумовых показателях до 35 Дб и доступной цене (около 17 тысяч рублей) агрегат сочетает в себе массу полезных функций. Самодиагностика, 3D распределение подачи кондиционированного воздуха, система анти обледенение, тонкая очистка, генератор анионов, автоматический режим и т.д. Устройство способно избавить помещение не только от цветочной пыльцы, но и от неприятных запахов, подарив комнатам утреннюю чистоту и свежесть.

Кондиционеры Panasonic

4. Незначительно уступает лидерам климатическое оборудование Panasonic, особенно CS-XE9JKDW. Высокая скорость охлаждения дополняется экономным автоматическим режимом, при котором агрегат расходует минимальное количество электроэнергии на поддержание достигнутых показателей. Конструкция снабжена специальной кнопкой «тишина», активация которой снижает уровень шума до 20 дБ (в режиме охлаждения – 21 дБ). Фильтры очистки воздуха дополнены генератором ионов, исключающим распространение пыли по помещению.

Самая тихая сплит система Toshiba

5. TOSHIBA серии RAS объединяет в себе все отличительные особенности кондиционеров инверторного типа: экономия электроэнергии, эргономичный дизайн, самодиагностика, ионизация воздуха и т.п. По шумовому параметру у модели 3 уровня: высокое акустическое загрязнение при скоростной коррекции параметров воздуха, среднее при поддержании достигнутых показателей и минимальное в режиме сна-отдыха. Единственные недостатки – это ручное управление жалюзи, и отсутствие визуального контроля температуры.

Тихенький и неприхотливый сплит Hitachi

6. Hitachi Inverter серии RAS – это японское качество климат кондиционеров. В различных режимах устройство дает от 20 до 38 дБ шума. Потребляемая мощность от 155 до 1290 Вт. Уровень шумового загрязнения и потребляемой электроэнергии регулируется изменением скорости работы вентилятора (или выбором автоматического режима).

Самый дорогой и качественный кондиционер Daikin

7. Производители кондиционеров DAIKIN находятся в Японии и Бельгии. Устройство отличается стильным дизайном и низким шумовым уровнем – до 22 дБ. Такое климатическое оборудование отлично будет смотреться в гостиной, и функционировать в спальне. Датчик движения определяет зону, в которой находятся люди, и направляет поток свежести именно туда. Отсутствие людей в комнате автоматически включает экономичный режим поддержания температуры. Титаново-апатитный фильтр не только очищает воздух от пыли и запахов, но и дезактивирует бактерии и вирусы. Причем включения не загрязняют фильтр, а при помощи фотокатализа расщепляются на углекислый газ и воду. Какой кондиционер лучше именно для вас, вы можете определить самостоятельно или при помощи специалистов компании.

Наши преимущества

Что отличает нашу работу? Установка и доставка сплит систем – это услуга, которая нашими квалифицированными сотрудниками оказывается круглосуточно. Вам не надо отпрашиваться с работы, чтобы купить сплит в Краснодаре или установить его. Не потребуется лишний раз попадаться на глаза начальству или менять свои планы. Мы приезжаем в такие города, как Абинск, Апшеронск, Белая Глина, Белореченск, Выселки, Горячий Ключ,Динская, Крымск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Усть-Лабинск. Круглосуточная установка сплит систем – это удобно, практично, а главное, экономно! Решили купить сплит систему в Краснодаре? Нет времени встретит монтажников днем? Покупайте в магазине «Сплит 24» - круглосуточная установка сплит систем позволит скорее почувствовать прелесть прохладного воздуха, звоните по телефону +7(861)2-999-551